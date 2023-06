To i kritisk tilstand efter frontalsammenstød på motortrafikvej

Strækningen rammes jævnligt af ulykker. Den er karakteriseret ved, at dele af den er en såkaldt 2+1-vej, hvor der skiftevis er to vognbaner i den ene retning, skiftevis to i den anden.

Tidligere i år mistede en 18-årig kvinde fra Skovlunde livet i en ulykke på strækningen.

I forbindelse med torsdagens ulykker er vejen blevet spærret i begge retninger, og det har skabt kø på strækningen.

Ifølge politiet foretager flere bilister U-vendinger for at komme væk, men ordensmagten henstiller til, at man lader være, da det kan være farligt - i øvrigt er det i strid med reglerne i færdselsloven.