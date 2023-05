Fem års fængsel for vanvidskørsel: 16-årig dreng døde

Den 23-årige erkender at have kørt bilen og den faktiske ulykke, der skete. Men nægter anklagen om påvirkningen af tramadol og at have kørt mere end 100 procent for hurtigt. Det oplyste forsvarer Nicolai Berg før retssagen.

Foruden fængselsstraf har retten konfiskeret bilen og frakendt den 23-årige mand førerretten i otte år.

Han har straks anket dommen til Vestre Landsret.