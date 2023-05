Rest af narkodom rammer mand i sag om ulovlig hvalpeimport

Men straffen hæves af Højesteret, fordi han havde 1227 dage tilbage af en tidligere dom fra en narkosag. Og den reststraf skulle der tages højde for i den nye dom, mener Højesteret.

Retten peger på, at manden i den nye sag er dømt for omfattende ulovlig import og videresalg af hundehvalpe over en længere periode. Han har desuden opnået en betydelig fortjeneste, lyder det.

Og den kriminelle handel med hvalpene begyndte, kun cirka et år efter at han blev prøveløsladt fra en narkodom på ti års fængsel. Da havde han lidt over tre år tilbage af narkodommen.