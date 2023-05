Drabstiltalts mor søgte hjælp fem dage før knivstik på læge

Moren til en psykisk syg 30-årig mand ringede fem dage inden knivstikkeriet til Region Hovedstadens akuttelefon.

Onsdag sidder manden tiltalt for manddrab på sin 64-årige læge.

Hun forsøgte at få psykiatrien til at hente hendes søn, så han kunne indlægges. Svaret blev dog, at hun skulle ringe til egen læge og få ham ud på adressen, da sønnen ikke på daværende tidspunkt var til fare for sig selv eller andre.