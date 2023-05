Tidligere drabschef er frifundet for alle anklager

Efter anklagemyndighedens opfattelse brød Jens Møller sin tavshedspligt i forbindelse med ni passager i bogen. Men i efteråret 2021 blev Møller frifundet i byretten, for så vidt angår de otte.

Dog blev han dømt for en passage, hvor han beretter om, at der på et projektil i en sag om drab og drabsforsøg ved de tekniske undersøgelser blev fundet vævsrester fra et af ofrene.

Jens Møller blev også dømt for i en række tilfælde at have slået op i politiets sagsstyringssystem uden at have haft en gyldig grund. Mistanken gik på, at opslagene skete i forbindelse med tilblivelsen af bogen.

Det afviste Jens Møller fuldstændig. Han bedyrede, at alle opslag var sket som led i hans arbejde.

Dommen i byretten lød på 15 dagbøder a 1000 kroner, men hverken Jens Møller eller Statsadvokaten i København var tilfredse med den afgørelse. Begge parter ankede derfor til Østre Landsret.