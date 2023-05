Grønlandsk minister går af efter kritik i journalistsag

Fagbladet Journalisten har igennem 2022 og 2023 beskrevet, hvordan grønlandske medier var tvunget i knæ og måtte skære i dækningen, fordi der manglede grønlandsktalende journalister.

Peter Olsen lovede sidste år, at selvstyret ville nedsætte en arbejdsgruppe for at finde en løsning på problemet. Ifølge KNR var den arbejdsgruppe inden tirsdagens møde i Inatsisartut endnu ikke nedsat.

Olsen skriver på sin Facebook-profil, at han ”valgte at søge afsked, da jeg følte, at jeg ikke længere har opbakning fra flertallet”.