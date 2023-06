Søndag den 6. februar kl. 06.02 Mia Skadhauge Stevn forlader en bar på Jomfru Ane Gade og bevæger sig mod hjemmet i Vejgaard. Kl. 06.09 viser videoovervågning, at hun sætter sig ind i mørk personbil ved Vesterbro, der kører væk mod syd. Senere kommer det frem, at hun ifølge anklageskriftet mellem kl 06.09 og kl. 15.00 den søndag udsættes for voldtægt og efterfølgende er blevet dræbt. Overgrebene er ifølge politiet foregået i Flauenskjold ved Dronninglund og i et skovområde Hammer Bakker ved Sulsted.

Mandag den 7. februar kl. 10.57 Politiet efterlyser Mia Skadhauge Stevn, da hun ikke er vendt hjem og hendes pårørende er bekymrede for hende. »Derfor efterlyser vi hende nu med billeder i offentligheden,« siger vicepolitiinspektør Frank Olsen, der kraftigt opfordrer alle med oplysninger om, hvor den 22-årige måtte befinde sig, til straks at rette henvendelse til politiet. Senere mandag efterlyser politiet en mørk bil og udsender et billede af bilen. »Tilsammen gør disse oplysninger, at vi arbejder ud fra en formodning om, at Mia muligvis er blevet udsat for en forbrydelse,« lyder vurderingen nu fra Frank Olsen. Arkivfoto: Nordjyllands Politi

Tirsdag den 8. februar Politiet efterlyser videomateriale og vidner. Der er særligt tale om videomateriale, der er optaget i tidsrummet søndag 6. februar kl. 03.00-10.00 - særligt efterlyser politiet festbilleder fra Jomfru Ane Gade. »Jeg vil gerne understrege, at jeg opfordrer alle med oplysninger at kontakte os. Ring heller en gang for meget end en for lidt. Vi skal nok sortere i henvendelserne,« lød appellen fra vicepolitiinspektøren til offentligheden.

Onsdag den 9. februar To mænd anholdes, og politiet arbejder på to adresser i hhv. Østervrå og Flauenskjold. På den ene adresse blev der fundet en bil, der formentlig er identisk med den, der samlede Mia Skadhauge op, en sort golf på papegøjeplader. Ifølge anklageskriftet blev liget af den 22-årige på et tidspunkt fra drabstidspunktet den 06. februar og frem til den 09. februar kl. 11.20 parteret i 231 dele og senere spredt og forsøgt gemt i Dronninglund Storskov. Arkivfoto: René Schütze

Torsdag den 10. februar kl. 11 De to mænd fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Aalborg, hvor de sigtes for drab. Begge nægter sig skyldige. Den ene mand, den nu tiltalte, varetægtsfængsles, mens den anden mand løslades, men sigtelsen opretholdes.

Torsdag den 10. februar, kl. 20 Politiet meddeler på et pressemøde, at de har fundet dele af et menneskelig i Dronninglund Storskov. De formodes at tilhøre den savnede kvinde, og de pårørende er derfor blevet underrettet, fortæller Frank Olsen. »Politiet afventer fortsat en række tekniske og retsmedicinske undersøgelser, der blandt andet skal bekræfte, at der er tale om den 22-årige og fastslå dødsårsagen.« Arkivfoto: Henrik Bagger

Lørdag den 12. februar Politiet bekræfter, at ligdele fundet i Dronninglund Storskov tilhører Mia Skadhauge Stevn. Arkivfoto: René Schütze

5. april 2022 Sigtelsen mod den anden mand frafaldes. »Vi har kortlagt deres færden. Både Mia og den løsladtes. Han har alibi for den periode, hvor Mia forsvinder, og til hun findes i Dronninglund Storskov,« siger Frank Olsen.

22. marts 2023 Anklagemyndigheden rejser tiltale mod den 37-årige mand for bl.a. at have voldtaget, dræbt og parteret den unge kvinde. Manden oplyser gennem sin forsvarsadvokat, at han erkender usømmelig omgang med lig, men nægter sig skyldig i voldtægts- og drabsanklagen.