Myndigheder har beslaglagt knap 30.000 ulovlige nikotinprodukter

Undersøgelsen viste, at fra 2020 til 2022 er andelen af børn og unge mellem 15 og 29 år, der dagligt eller lejlighedsvist bruger røgfrie nikotinprodukter, steget fra 9,1 procent til 12,9 procent.

Også forbruget af puff bars steg i 2022 ifølge en af forskerne bag rapporten, Nanna Jarlstrup.

De er virkelig populære blandt de helt unge. Dem er der sket en stigning i brugen af over det seneste år. De er ikke lovlige at sælge i Danmark, men vi kan se, at de er tilgængelige for de unge, sagde Nanna Jarlstrup til Ritzau i april.