Dom på livstid: Skød og dræbte ekskone foran parrets børn

- Der var ikke en plan. Jeg ville bare snakke med hende, sagde han, da retssagen blev indledt 9. maj.

Manden har også erkendt, at han forinden havde placeret en gps-tracker på hendes bil, så han kunne følge hendes færden.

Han har forklaret, at forholdet til ekskonen blev forværret, fordi han ikke fik lov til at se børnene i det omfang, han ønskede.

Anklager Mette Bendix krævede manden idømt livstid. Hun henviste blandt andet til, at børnene blev vidner til drabet på deres egen mor.

- De to børn er mærket for livet.

- De har set deres egen mor blive dræbt lige foran dem af deres egen far. De har endda stået så tæt på, at den ene forsøger at slå fars hånd væk og desperat råber for at få deres far til at lade være, sagde Mette Bendix under retssagen.

Sedad Hanic har taget betænkningstid, i forhold til om han vil anke til landsretten.