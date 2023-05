For nylig opjusterede regeringen forventningen til det økonomiske råderum frem mod 2030 med 16 milliarder kroner.

Det økonomiske råderum er statens forventede overskud i fremtiden.

I marts blev alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet enige om at oprette Ukraine-fonden, som foreløbig har haft syv milliarder kroner at gøre godt med.

De to partier var ikke inviteret til at være med i aftalen, fordi de ikke bakker op om ambitionen om, at Danmark skal bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar og sikkerhed i 2030.

Statsministeriet oplyser ifølge DR, at omkring 70 procent af Ukraine-fondens midler er brugt.

Midlerne blev fundet ved blandt andet at lempe finanspolitikken og tage penge fra udviklingsbistanden.