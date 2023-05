Ekspertgruppe kommer med anbefalinger til beskæftigelse

Udgifterne skal reduceres med tre milliarder kroner i 2030, mens borgeren skal i centrum, lyder det i pressemeddelelsen.

- Der er behov for at lave en gennemgribende reform af hele beskæftigelsesindsatsen, hvor vi ser alt for mange eksempler på, at folk kommer i klemme.

- Vi ønsker et mere værdigt system, og så skal vi have fokus på kerneopgaven - at få mennesker i arbejde, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i meddelelsen.

Claus Thustrup Kreiner, der er professor i økonomi ved Københavns Universitet, bliver formand for ekspertgruppen.