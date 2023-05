Senest har staten Montana forbudt Tiktok fra januar 2024.

»Derfor ser jeg annoncerne som noget, der ligner et desperat forsøg på at markedsføre tiltag, som virksomheden har arbejdet på,« siger Katrine Pedersen.

Tiktok fokuserer primært på deling af korte, hurtige videoer og rundede sin bruger nummer en milliard i 2021, bare fire år efter at være blevet lanceret internationalt af kinesiske Bytedanse.

40.000 sikkerhedsmedarbejdere kan lyde af meget, men det skal ses i lyset af, at Tiktok på et enkelt kvartal kan fjerne mere end 100 millioner videoer, som indeholder eksempelvis hadefuld adfærd, nøgenhed eller selvskade.

»Der uploades så meget på internettet hvert sekund, at ingen kan holde det helt fri fra møg. At have store medarbejdergrupper, som hele tiden skal hjælpe med at holde styr på det, er et must. Er 40.000 nok? Ingen anelse. Men jeg ved, at uden dem ville endnu mere ende med at blive lagt op,« siger Eva Fog Noer, konsulent og digital pædagog.