Det Etiske Råd er klar til at diskutere aktiv dødshjælp før tid

En af de omkostninger, han fremhæver, er, at det kan give unge handicappede en oplevelse af, at samfundet ikke anser deres liv som værdige.

- Det har stor betydning for unge handicappedes mulighed for at leve et rigtig godt liv, at de bliver anerkendt og respekteret af samfundet, siger han.

- Det kommer vi til at påvirke, hvis vi siger, at handicappede bare kan vælge at dø, hvis de vil, fordi vi godt forstår, at deres liv ikke er værd at leve.

Han understreger, at de nuværende rådsmedlemmer ikke har diskuteret spørgsmålet. Derfor kan han ikke udtale sig på vegne af Det Etiske Råd.

Rasmus Lund-Nielsen (M), formand for Folketingets Sundhedsudvalg, vil undersøge, om det er muligt at få rådets anbefalinger, inden Folketinget skal tage stilling til spørgsmålet.

- Det vil være fornuftigt at få anbefalingerne, før vi skal tage stilling til det. Det spor vil jeg forfølge, siger han.

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår Folketingets medlemmer skal tage stilling til borgerforslaget.

Folketinget lukker efter afslutningsdebatten onsdag og åbner igen den første tirsdag i oktober.