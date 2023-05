Cykeldrenge fra Alene i Vildmarken reddet på Grønlands indlandsis

- Vi jagtede at få en masse modstand. Stof til eftertanke og til refleksion. Det var lige præcis det, vi fik. Så når dagen er omme, er jeg simpelthen så stolt af vores bedrift.

De to befinder sig nu i den østgrønlandske kystby Tasiilaq. De er i god behold, men kan mærke, at turen har sat sit præg på krop og helbred.

- Emil og jeg sidder her, og klokken er kvart over ét om natten. Vi sidder og smiler og gennemgår det, vi har oplevet. Både det traumatiske i det, men også at vi nu engang er i sikkerhed og har en varm seng at sove i, fortæller Nicklas Flenø Mikaelsen.

Begge har tabt sig 11 kilo.

- Vi har fået lidt at spise - måske også lidt for meget, så vi måtte ned og ligge. Vores syn flakker. Vi er ikke vant til at se kontraster endnu. Og ligeledes det med selskab. Alle de mennesker, der er omkring os, er meget svært at kapere.

Turen over indlandsisen skulle have varet cirka 30 dage. Under turen måtte de to drenge stå imod snestorme, temperaturer ned til -38 grader og ni stillestående dage i et telt på grund af storm.