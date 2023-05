Borgerforslag om aktiv dødshjælp skal behandles i Folketinget

Passiv dødshjælp er allerede tilladt i Danmark. Det betyder, at sundhedspersonale på en borgers ønske kan stoppe livsforlængende behandling.

Thomas Ploug, professor i etik på Aalborg Universitet, fortæller til Kristeligt Dagblad, at erfaringer fra Holland har vist, at der følger dilemmaer med at gøre aktiv dødshjælp lovligt.

Her spreder det sig til stadig flere grupper, herunder børn.

Moderaterne og Socialdemokratiet fortæller til avisen, at partierne endnu ikke har taget stilling til, hvordan man forholder sig til forslaget.

Fra Konservative lyder det, at partiet er imod at gøre aktiv dødshjælp lovligt. Heller ikke Danmarksdemokraterne ønsker at lovliggøre aktiv dødshjælp.