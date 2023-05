Regeringen og regionerne lander aftale med milliardløft til sundhed

Der tilføres samtidig 67 millioner i 2024 og 165 millioner i 2025 og frem til psykiatrien med aftalen.

- Jeg er glad for, at vi har en aftale, som giver os mulighed for at udvikle vores sundhedsvæsen.

- Aftalen kommer oveni de fem milliarder kroner, som regeringen afsatte til den store sundhedspakke og kræftplan, der blev præsenteret for nylig, siger finansminister Nicolai Wammen (S) i meddelelsen.

Regeringen har tidligere afsat to milliarder kroner i 2022 til 2024 med aftalen om akutplanen. Med formålet om at give regionerne penge til blandt andet at normalisere ventetiderne.

I den nye økonomiaftale er regeringen og Danske Regioner blevet enige om at fremrykke 350 millioner kroner fra akutordningen i 2024 til 2023.