Politiet fangede to vanvidsbilister i formodet gaderæs

- Umiddelbart kan jeg ikke huske, at vi før har taget to biler for vanvidskørsel på en gang.

Det fortæller Thomas Kristensen, som er pressetalsmand i Midt- og Vestsjællands Politi.

Bilerne blev af færdselspolitiet målt til henholdsvist 106 og 110 kilometer i timen i en 50-zone.

Fordi de to mænd har kørt over dobbelt så meget som fartgrænsen tillader, er der tale om vanvidskørsel, og derfor konfiskeres bilerne, og førerne fik frataget retten til at køre.

- Det kommer der kortvarigt en noget ophidset stemning over, så vi blev nødt til at sende nogle ekstra vogne derned, indtil der faldt ro på situationen igen, siger Thomas Kristensen.