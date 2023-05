TikTok-manden kendt skyldig i flere overgreb

Ofrene i sagen var ifølge tiltalen fra cirka 12 år og tre måneder til 28 år.

Konkret finder retten TikTok-manden skyldig i fem tilfælde af voldtægt, to voldtægter over for en mindreårig og et voldtægtsforsøg.

Desuden er han skyldig i en særlig grov voldtægt samt et groft overgreb mod en mindreårig.

I to tilfælde er han skyldig i at have samleje med en mindreårig. Dertil er han skyldig i en række krænkelser samt vold, ulovlig tvang, frihedsberøvelse og trusler.

Han er beskyttet af et navneforbud, men ifølge retten er det tilladt at beskrive ham som TikTok-manden.

Straffen udmåles 2. juni.

Anklageren mener, at han skal idømmes forvaring.