- Vores test viser, at lige under halvdelen af solcremerne er fri for en række forskellige problematiske stoffer.

- Men den viser også et tilsvarende antal, der får den dårligste kemibedømmelse. I de fleste tilfælde fordi de indeholder stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, siger projektleder Stine Müller.

12 af de 27 solcremer klarede frisag og opnåede den bedste bedømmelse.

12 andre indeholdt problematiske stoffer, herunder stoffer mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Tre solcremer indeholdt parfume eller planteekstrakter, der kan give allergi.