Regeringen og KL lander aftale med 2,4 milliarder til børn og ældre

Anlægsloftet er det beløb, som Danmarks 98 kommuner samlet set må bruge til blandt andet at renovere og bygge nye bygninger.

Det er ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) et ansvarligt niveau, hvor der er taget højde for den høje inflation.

- Jeg er glad for, at vi sammen har lavet en ansvarlig aftale, som understøtter kommunernes mulighed for at prioritere velfærd, og som samtidig tager højde for den stadig for høje inflation, siger Nicolai Wammen.

- Med aftalen tager vi også de første skridt mod at få luget ud i meget af al den unødvendige administration og dokumentation, så vi kan sikre bedre løn og arbejdsvilkår for dem der er rygraden i vores velfærdssamfund.

Formanden for KL, Martin Damm, sagde ved forhandlingernes start i sidste uge, at inflationen har udhulet kommunekasserne, hvilket borgerne vil komme til at kunne mærke.