Den 32-årige nægtede sig skyldig i dele af sigtelsen, det vides dog endnu ikke hvilke. I sammen ombæring bad han om at få nedlagt et navneforbud, hvilket dommeren ved Retten i Næstved efterkom.

Det betyder, at hverken privatpersoner eller medier må gengive mandens navn, stilling eller bopæl. Det sker for at sikre den sigtedes sikkerhed og for at undgå, at den sigtede eller dennes familie udsættes for en unødvendig krænkelse.

Alligevel medførte den store interesse for sagen bl.a., at mange danskere valgte at dele informationer om den anholdte på sociale medier. Man kunne flere steder finde det fulde navn, billeder af den sigtede mand, hans familie, hans hus, hans arbejdsplads og hans tidligere bil i f.eks. Facebook-grupper.