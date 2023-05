Ekspertudvalg skal gøre det nemmere at rejse med bus

- Så takststrukturen skal indrettes, så den gøres attraktiv til at sikre de formål, siger hun.

Under pressemødet taler transportministeren blandt andet om, at trafikselskaberne har oplevet en ond spiral efter coronakrisen, hvor de har været nødt til at sætte priserne op, hvilket har ført til et lavere antal passagerer.

- Vi har givet den en øget låneramme og engangsbeløb til at komme gennem coronatiden, og til januar sætter vi taksterne op. Det er noget, der sker på kort sigt, men nu er vi nødt til at se, hvad der kan ske på lang sigt.

- Jeg kan godt ærgre mig over, at man ikke har prøvet at sammentænke alle vores mobilitetsløsninger før. Det er noget af det, som jeg ved, at vi vil finde løsninger på, siger han.