Sæd fra dansk donor udløser ikke statsborgerskab

Børneloven siger, at en sæddonor som udgangspunkt ikke anses som far til barn, når barnet er blevet til ved assisteret reproduktion, altså ved reagensglasmetoden, mikroinsemination eller insemination.

Højesteret anerkender i dommen, at et barn så vidt muligt har ret til en far i juridisk forstand. Men i tilfælde med sæddonation skal der også tages andre hensyn, nemlig til donor, som gør, at det er rimeligt nok, at en donor ikke anses som far i juridisk forstand.

Højesteret har også taget stilling til, hvorvidt afgørelsen om at nægte drengen dansk statsborgerskab er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det er ifølge Højesteret ikke tilfældet. For drengen er cubansk statsborger, og afgørelsen gør ham således ikke statsløs.