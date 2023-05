Under sagen er det blevet fortalt, at den 25-årige mand var overbevist om, at han var besat af en ånd, og at denne ånd var hans kærestes sjæl.

I bestræbelserne på at slippe fri for ånden endte han med at slå kæresten ihjel og køre bilen med hendes lig i en lagune ved Amager Strandpark - nogle kilometer fra den adresse i Valby, hvor drabet blev begået.

Mandens forklaring afspejler, at han var sindssyg, og sindssyge personer kan ikke straffes med almindelig fængsel. I stedet er han dømt til anbringelse på ubestemt tid.