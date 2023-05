Danmark hjælper Niger med knap en milliard kroner

Den betyder, at Danmark skruer markant op for støtten til Niger, som er et af verdens fattigste.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Det nye udviklingsprogram er på 800 millioner kroner for 2023-2027 samt en ny uddannelsesstøtte på 120 millioner kroner.

Det er ifølge Udenrigsministeriet en forøgelse på cirka 50 procent i forhold til tidligere.

- Sahel er en konfliktfyldt region på tærsklen til Europa. Med mærkbare konsekvenser af klimaforandringer, stigende ustabilitet og irregulær migration har Danmark en stærk interesse i at være engageret i Sahel, udtaler Dan Jørgensen i en pressemeddelelse.