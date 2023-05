En ældre dronning skal pryde nye mønter

Det nye portræt skal afspejle dronningens erfaring, myndighed og alder.

Nationalbanken skriver, at det er tradition på de højeste værdier i en dansk møntserie, at et portræt af regenten er dominerende.

Portrættet skiftes fra tid til anden. Der er tidligere blevet brugt tre forskellige portrætter af dronning Margrethe.

Det seneste af billedhugger Lis Nogel, der har været sat i cirkulation fra 2011 til 2022.

De nye 10- og 20-kroner skal ikke erstatte de nuværende mønter, men vil blive sendt i cirkulation med selvsamme, oplyser Nationalbanken.