Regeringen vil sænke aldersgrænsen for fri abort

Ud af de 30 blev der givet afslag på tre.

Både fagfolk og partier fra begge blokke har talt for at ændre grænsen.

Men i april lød det fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), at regeringen ville afvente nye anbefalinger fra Det Etiske Råd.

De anbefalinger ventes at komme denne sommer. Det Etiske Råd har ikke set på abortreglerne i Danmark siden 2007.

Folketinget har ifølge Kristeligt Dagblad to gange tidligere behandlet et lovforslag om at sænke grænsen for fri abort til 15 år.

Grænsen har dog ikke ændret sig, siden Danmark blev et af de første lande til at indføre fri abort i 1973.