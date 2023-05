Transkønnet indsat får nej i landsret til at flytte fra mændene

Den 62-årige indsatte skiftede i 2015 juridisk køn fra mand til kvinde. I forbindelse med det kønsskifte har hun ønsket at flytte væk fra mandeafdelingen, hvor hun ifølge advokat Julie Stage føler sig utryg.

Hun ville desuden også have rettens ord for, at hun ikke skal nøgenvisiteres af mænd eller afgive urinprøve under opsyn af mandligt fængselspersonale.

Men både by- og landsret er kommet frem til, at selv om den indsattes juridiske køn ganske vist er kvinde, er hun biologisk en mand.

Derfor er det ikke et brud på reglerne, at nøgenvisitationer og urinprøver finder sted med mandligt fængselspersonale. Heller ikke antallet eller karakteren af dem udgør en umenneskelig eller nedværdigende behandling, lyder det.