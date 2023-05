53-årig brød tilhold 34 gange før han skød og dræbte ekskone

Men inden politiet nåede frem, var kvinden blevet skudt. Hun døde kort tid efter af sine kvæstelser.

Selv om den tiltalte afviser at have haft til hensigt at slå sin ekskone ihjel, har han erklæret sig parat til at tage sin straf.

- Jeg har gjort, hvad jeg har gjort. Det ønsker jeg ikke at løbe fra. Det skal jeg have en straf på. Min vej frem i livet er at håbe på, at mine drenge forstår det, lød den fra den tiltalte i retten.

Efter at nævningetinget har afgjort skyldsspørgsmålet skal anklager og forsvarer argumentere for en passende straf.