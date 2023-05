Konservativ borgmester har brugt skattekroner på koncerter

To professorer vurderer, at der er tale om private udgifter, som skatteyderne har betalt for.

- Der er tale om private udgifter, som man ikke må bruge kommunens penge til. Det vil jeg mene er en forholdsvis alvorlig forseelse, siger professor og forvaltningsekspert ved Aalborg Universitet Sten Bønsing til B.T.

Forvaltningsekspert ved Roskilde Universitet, professor Bent Greve, siger til B.T., at han er enig i den vurdering.

Kommunen afviser kritikken. Koncertbilletterne anses af kommunen for at være et personalegode for en afgrænset medarbejdergruppe.