Fritid er der da heller ikke meget af som næstkommanderende. Lars Bay Larsen sidder for eksempel altid med, når store, principielle sager skal behandles ved EU-Domstolen.

Den er den højeste af de to instanser i EU’s retssystem. Den anden er Retten, hvis afgørelser kan appelleres til Domstolen.

Fritid i Danmark

Den sparsomme fritid bruger Lars Bay Larsen på flittige ture til Danmark. Hans kone flyttede hjem sidste år, og deres flok af i alt otte fælles og sammenbragte børn bor ligeledes i Danmark.

Det bliver også på dansk grund, at Lars Bay Larsen skal fejre sine 70 år. Det bliver dog ikke på selve dagen. For her kalder arbejdet, hvor en anden fødselsdag skal fejres, nemlig 50-året for dansk og irsk medlemskab af EU.