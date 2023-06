Hård sø i Grønland og bryllup i Stockholm

Dronningen er søstærk, men ingen bryder sig om at sejle i alt for hård sø med det snart 90 år gamle skib, har han fortalt efter en tur hjem i lunefuldt vejr fra et sommertogt i Grønland i 2011.

Samme år sejlede skibet også mod øst, da regentparret skulle på officielt besøg i Rusland med base i Sankt Petersborg.

Et andet højdepunkt i karrieren var kronprinsesse Victorias bryllup i Stockholm i 2010, hvor ”Dannebrog” lå til kaj i hovedstaden og fungerede som bolig for den kongelige familie.

I forbindelse med sin 60-års fødselsdag i 2013 gik Lars Rosendahl Christophersen på pension. Ikke bare fra ”Dannebrog”, men også fra Forsvaret, som han havde tjent i næsten 40 år.