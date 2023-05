Kryptobeskeder og kvindesko forbinder tiltalt til flere kilo narko

Der er i alt afsat 35 dage til sagen, som omhandler omkring 400 kilo kokain og en stor mængde hash.

I den førnævnte lejlighed boede en af de ni tiltalte mænd i sagen med sin daværende kæreste.

En ransagning skete, efter den 25-årige mand blev anholdt for at have modtaget en papkasse med ti kilo kokain.

De ti kilo er han tidligere dømt for af landsretten.

Den tiltaltes kæreste var indehaver af et par Nike sko i størrelse 36, som der til retsmødet blev vist billeder af. Manden erkender, at det var hendes.