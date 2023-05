Syrienkriger kræves idømt livstid for landsforræderi

Tirsdag er der procedure om straf i sagen. Det er her, at både anklager og forsvarer argumenterer for, hvordan de mener, at straffen skal være.

Det var allerede 2. maj, at Ahmad Salem El-Haj blev kendt skyldig i landsforræderi under særligt skærpende omstændigheder.

Det blev han for at være rejst til Syrien, hvor han tilsluttede sig Islamisk Stat (IS) og blandt andet kæmpede mod styrker fra den koalition mod IS, som Danmark var del af.

Marie Petersen ser ingen formildende omstændigheder i sagen.