Danmark kommer nu fuldt ud med i EU's forsvarssamarbejde

Forsvarsagenturet ventes at spille en central rolle i koordineringen den oprustning, som Danmark og andre EU-lande står over for for at indfri Nato-målsætningen om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar.

Samtidig er Det Europæiske Forsvarsagentur del af arbejdet med at sikre øget produktion af ammunition i Europa for at kunne hjælpe Ukraine i krigen mod Rusland.