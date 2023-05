På pressemødet er også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) til stede.

- Tallene for, hvor mange kræftramte, der overlever en kræftsygdom, er stagnerende, siger Sophie Løhde.

- Kun tre ud af fire bliver behandlet til tiden inden for de faglige tidsfrister. Det er det laveste tal nogensinde. Vi skal have genskabt tilliden.

Alle tre ministre nævner også de sager, der har ramt sundhedsvæsenet den seneste tid.

Eksempelvis har DR siden marts kunne berette om, at kræftpatienter i over et år har ventet for længe på behandling på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Det samlede antal berørte patienter i den sag er over 300.