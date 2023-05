Hun henviser til, at Økonomisk Redegørelse, som regeringen fremlagde i sidste uge, viser, at dansk økonomi har det bedre end forventet.

Regeringen vil også afsætte 400 millioner kroner i år og næste år til en genopretning af kræftområdet.

Sundhedsminister Sophie Løhde annoncerede allerede i marts en genopretningsplan, efter at DR Nyheder kunne fortælle, at tarmkræftpatienter på Aarhus Universitetshospital har ventet for længe på behandling.

For nogle patienters vedkommende betyder det, at kræften har nået at sprede sig, så de ikke kan helbredes.

Desuden viser nye tal fra en årsrapport, som Sundhedsdatastyrelse offentliggjorde mandag, at mere end hver fjerde kræftpatient sidste år ikke fik behandling inden for den fastsatte tidsfrist.