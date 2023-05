Lillebror Viggo Brandslund Møller på 9 år kan godt lide at se YouTube og spille Tasty Planet Forever på sin iPad.

»Man spiser fluerne, bierne, blomsterne, fuglene, træerne, byerne, bjergene, landene, man spiser baggrunden, og så til sidst spiser man hele jordkloden, og så vinder man,« siger han.

Men en gang imellem kan skærmene også spise ham og hans 12-årige storebror Sebastian Brandslund Møller. Og for ikke så længe siden, var det for meget for deres mor, den 47-årige Signe Gry Brandslund, der derfor fik en idé.