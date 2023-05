Tramadol og høj fart: Tiltalt for trafikdrab på 16-årig

Den 23-årige erkender at have kørt bilen og den faktiske ulykke, der skete. Det fortæller Nicolai Berg, som er forsvarsadvokat for den tiltalte.

Men anklagen om påvirkningen af tramadol og at have kørt mere end 100 procent for hurtigt nægter den 23-årige sig skyldig i.

Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om, at manden skal have frataget retten til at køre bil i en periode. Derudover vil anklageren kræve, at bilen konfiskeres.

Foruden tirsdag er sagen berammet til den 26. maj og den 31. maj.

Sagen er rejst som en nævningesag, så det ventes, at anklagemyndigheden vil kræve en straf på mindst fire år.