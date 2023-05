To husstande har betalt varmecheck tilbage efter fejl

Derudover er supplerende ansøgningsrunde for at få økonomisk hjælp netop blevet lukket. Det skete 10. maj, hvorefter det ikke længere har været muligt at søge.

I runden af Energistyrelsen modtaget 34.000 ansøgninger. Men udbetalingerne vil blive forsinket på grund af den aktuelle sag om fejludbetalinger. Det skrev styrelsen i en pressemeddelelse mandag formiddag.