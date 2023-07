Giver det mening at betale 2.100 kroner for et par løbesko?

Eller kan man løbe lige så hurtigt i et par løbesko til 650 kroner eller i et par helt billige sneakers fra Bilka?

Det har Jyllands-Posten sat sig for at teste.

Danmarksmesteren i maraton og halvmaraton Jacob Sommer Simonsen fra løbeklubben AGF i Aarhus, lægger ben til testen, som foregår i et professionelt laboratorium.