23/05/2023 KL. 11:00

Mette Ring Ditlevsen faster og skriver stadig dagbog: »Jeg føler mig sjældnere oppustet, og tøjet sidder bedre«

Efter 27 dages faste blev fristelsen for stor for Mette Ring Ditlevsen: »Jeg bryder mit spisevindue for første gang i forsøget ved at blive hængende i baren efter kl. 19.30,« skriver hun i sin dagbog.