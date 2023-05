Fejlagtig udbetaling af varmecheck koster 83 millioner kroner

I februar blev det slået fast, at mere end 10.000 husstande fejlagtigt havde fået hjælp til at betale de høje energiregninger.

Her var der tale om et engangsbeløb på 6000 kroner.

De uberettigede udbetalinger fandt da sted, fordi oplysninger i BBR-registret enten var forældede eller forkerte.

Det betød, at flere borgere stod registreret med et gasfyr, som de for længst havde udskiftet.

I denne del af sagen har det været muligt at tilbagebetale beløbet frivilligt siden 30. marts.

I midten af april havde to husstande gjort det, oplyste Energistyrelsen da.

Den 10. maj lukkede muligheden for at søge økonomisk hjælp i en supplerende ansøgningsrunde. Her har Energistyrelsen modtaget 34.000 ansøgninger.