Stikprøve finder hormonforstyrrende stoffer i sodavandsdåser

Men der findes belægning uden bisphenoler, siger Stine Müller.

- Jo højere indholdet er, jo mere sandsynligt er det, at bisphenolerne er tilsigtet anvendt. Den tilsigtede brug er ikke en god idé, hvis målet er at udsætte os mindst muligt for de her stoffer, siger hun.

TV 2 skrev i maj efter fundet af bisphenoler i børneprodukter, at Miljøstyrelsen var gået i gang med et kortlægningsarbejde af, hvor det kan give mening at sænke grænseværdien.

- Det er meget relevant at finde ud af, for hvilke produkter vi skal sætte grænseværdierne væsentlig ned. Og i den forbindelse er det værd at bemærke, at det faktisk er muligt at fremstille produkterne helt uden bisphenol A, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til TV 2.