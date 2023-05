38 kommuner har oplevet medicinsvind på plejehjem i 2022

Overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Charlotte Hjort, har svært ved at vurdere, hvor meget der skyldes fejl. Men hun understreger, at der skal være systemer, der sikrer, at der ikke sker medicinsvind.

- Medicinsvind er uacceptabelt. Det må simpelthen ikke forekomme, siger hun til TV 2 Østjylland.

De stoffer, der forsvinder fra plejehjemmene, kan være både afhængighedsskabende og farlige, hvis de bliver brugt forkert.

Det forklarer overlæge på Aarhus Universitetshospital, Charlotte Andersen, over for TV 2 Østjylland.

I Danmark findes der også eksempler på sager, hvor der er sket drabsforsøg efter tyveri af medicin.

I februar faldt der dom i sagen mod den tidligere sosu-hjælper Susanne Hein Kristensen på plejehjemmet Tirsdalen.