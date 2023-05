Forsvaret varsler støjgener og militærkøretøjer på vejene i Nordsjælland

Selv om det måske ville være et fascinerende syn at se store militære køretøjer køre gennem byerne, er det ikke det, man skal forvente, lyder det fra majoren.

Der er tale om mindre militære køretøjer, som man næsten ikke kan se er militære, når man spotter dem med det blotte øje.

- Vi regner heller ikke med, at borgere kommer til at kunne høre noget fra os. Men vi forsøger at tage tingene på forkant, siger major Nicolai.

Han påpeger, at de har lavet øvelserne syv gange tidligere i samme område, og han altid har fået en eller to henvendelser fra borgere.

Derfor vil de informere lidt tydeligere denne gang om, at de er til stede.

Der vil blive simuleret angreb på de førnævnte militærkøretøjer, hvilket kan give støjgener i form af skydning med løst krudt.