To mænd kom alvorligt til skade i trafikulykke ved Hårlev

Omkring klokken 06.20 kan vagtchefen oplyse, at de to mænd er stabile og uden for livsfare.

Deres pårørende er underrettet.

Vagtchefen fortæller, at der er tale om en soloulykke.

- Vi ved ikke, hvorfor de kørte galt endnu, siger han.

Klokken 21.15 lørdag aften oplyste politiet, at Grønagervej var helt spærret. Omkring klokken 01.00 natten til søndag er vejen igen åben, og politiet er færdig med dets arbejde.

Midt- og Vestsjællands Politi tilkaldte en bilinspektør til ulykken.