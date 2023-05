Flere personer er kommer alvorligt til skade i trafikulykke ved Hårlev

Men politiet oplyser klokken 21.15 lørdag aften, at vejen er helt spærret, og at det anmoder om, at man gør plads til redningskøretøjer.

Midt- og Vestsjællands Politi skriver også, at der er tilkaldt en bilinspektør til stedet.

Politiet får hjælp af en bilinspektør ved alvorlige færdselsuheld. Bilinspektøren kan være med til at fastslå, hvad der er gået forud for et uheld.