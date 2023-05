Sigtelse: Offer i frisørsalon blev stukket to gange i ryggen

Han er sigtet for grov vold, oplyste vagtchef Peter Vestergaard lørdag morgen til Ritzau.

Ekstra Bladet skriver, at manden er sigtet for at stikke offeret to gange med kniv i ryggen. Stikkene var så dybe, at offerets ene lunge klappede sammen.

Lørdag morgen var meldingen, at offeret for knivstikkene var i stabil tilstand.

Den 32-årige mand nægter sig skyldig, skriver Ekstra Bladet.