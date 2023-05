Vognmændene vil lave flere aktioner, efter at de i mandags blokerede flere veje landet over i protest mod en politisk aftale om en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler.

Det står klart efter et stormøde, der blev afholdt i Brenderup på Fyn lørdag formiddag, skriver Avisen Danmark.

Jakob Forman, som er vognmændenes talsmand, bekræfter over for mediet, at der er flere aktioner på vej.